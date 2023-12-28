В России анонсировали блокировку просрочки с 2024 года

Торговые точки со следующего года приступят к блокировке просроченных и нелегальных товаров на кассах. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что под такую меру подпадут молочная и табачная продукция, бутилированная питьевая и минеральная воды, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. В публикации говорится, что компаниям, разрабатывающим программное обеспечение для этих целей, удалось обновить торговое оборудование для ретейлеров.

Среди тех, кто подтвердил планы блокировать подобные товары — X5 Group, «Лента», «О’Кей» и «Магнит». В стране будут расширять группу товаров, указали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). При этом, как уточнили там, именно правительством будет приниматься решение о включении в этот механизм другой маркированной продукции.

Кроме того, в ЦРПТ сообщили, что продажи просроченной продукции в магазинах сократились практически до нуля в рамках проведенного в стране эксперимента. Напомним, что он проходил в стране с февраля по август. Специалисты зафиксировали самое большое количество просрочки в молочной продукции.