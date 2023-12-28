Добыча газа в России заметно выросла

По итогам ноября 2023 года суммарные объемы добычи газа в России выросли на 6,4 процента в сравнении с октябрем и достигли уровня почти в 60 миллиардов кубометров (59,97 миллиарда). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые со статистикой Министерства энергетики (Минэнерго).

В годовом выражении добыча газа в России растет четвертый месяц подряд. Аналитики связывают подобную динамику с эффектом низкой базы прошлого года. В ноябре основной прирост обеспечило наращивание добычи «Газпромом». Кроме того, эксперты зафиксировали прирост добычи на нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

Однако ноябрьские темпы роста оказались почти вдвое ниже октябрьских. По итогам второго месяца осени добыча газа в России выросла сразу на 11,8 процента в годовом выражении и достигла уровня в 60,13 миллиарда кубов. Таким образом, в количественном выражении добыча держится примерно на одном значении второй месяц подряд.