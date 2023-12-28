Политолог Журавлев считает, что Украина не может вернуть долги Западу

У Украины на сегодняшний день нет возможности вернуть долги Западу, и эта ситуация, скорее всего, будет сохраняться еще как минимум на протяжении ближайших лет. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал политолог Дмитрий Журавлев. При этом он отметил, что Киев теоретически мог бы расплатиться с западными странами в случае восстановления промышленности. Журавлев подчеркнул, что для того, чтобы начать расплачиваться с долгами, нужно получать деньги, а Украина сейчас уже готова все распродавать: стратегические предприятия, землю. "Вопрос о вывозе чернозема не был решен только потому, что технически это очень сложно. Нужно расплачиваться не с помощью средств производства, а с помощью производимых товаров. Зеленский хочет разобраться со всем как можно быстрее, его не интересует то, что будет послезавтра. Важно только то, что сегодня", — сказал политолог. Эксперт указал, что значительная часть того, что Украине удается заработать, быстро разворовывается. Это, по его мнению, неизбежно скажется на бюджете страны даже в случае восстановления промышленности. "Теоретически, Украина могла бы расплатиться с долгами, практически — вряд ли. Если навести там порядок, это будет богатая страна. Даже если восстановить производство, но не разобраться с воровством, ничего не изменится", - пояснил Журавлев. Также он отметил, что Украине необходимы торговые цепочки. "Раньше украинские товары покупала Россия, но теперь ведь мы враги. А кто еще купит украинские товары?" - заключил политолог. 27 декабря министр экономики Украины Юлия Свириденко заявляла, что Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, кроме того, без льгот могут остаться 10 млн украинских пенсионеров.