Голикова рассказала об отсутствии дефицита иностранных рабочих
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране не наблюдается дефицит иностранной рабочей силы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Голикова сделала во время пресс-конференции по итогам заседания Госсовета. Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзен в России дефицит иностранной рабочей силы, вице-премьер ответила, что такая проблема вовсе отсутствует.
«Сейчас нет такой проблемы», — заявила она.
Ранее Татьяна Голикова рассказала о росте реальных доходов россиян.
Рамблер: главные новости