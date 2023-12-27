$91.710101.35+0.23
Почта

Голикова рассказала об отсутствии дефицита иностранных рабочих

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране не наблюдается дефицит иностранной рабочей силы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова рассказала об отсутствии дефицита иностранных рабочих
© duma.gov.ru

Такое заявление Голикова сделала во время пресс-конференции по итогам заседания Госсовета. Отвечая на вопрос о том, насколько серьёзен в России дефицит иностранной рабочей силы, вице-премьер ответила, что такая проблема вовсе отсутствует.

«Сейчас нет такой проблемы», — заявила она.

Ранее Татьяна Голикова рассказала о росте реальных доходов россиян.

1
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости