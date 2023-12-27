На Украине выполнили последнее в 2023 году требование МВФ

Как сообщали в Национальном банке Украины, миссия МВФ с 6 ноября приступила к ревизии выполнения украинскими властями обязательств в рамках программы расширенного финансирования. Ранее МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля. Еще один транш в $890 млн был выделен в июне. 14 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил очередной транш в размере $900 млн. Для продолжения финансирования Украина должна реализовать так называемые "структурные маяки" - реформы, проведение которых МВФ считает необходимым для укрепления финансового положения государства.