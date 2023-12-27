Объем ВВП России за девять месяцев 2023 года составил 119 трлн 542 млрд рублей

Объем ВВП России за 9 месяцев 2023 года составил в текущих ценах 119 трлн 542 млрд рублей, следует из данных Росстата первой оценки ВВП РФ.

Ранее статслужба подтвердила предварительную оценку роста ВВП России в III квартале 2023 года на уровне 5,5% в годовом выражении, согласно первой оценке Росстата ВВП РФ. Объем ВВП России за III квартал составил 44 трлн 151,3 млрд рублей, относительно II квартала рост ВВП составил 7,8%.

31 октября премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам сообщил, что ВВП РФ за 9 месяцев текущего года вырос на 2,8%. По его словам, в сентябре показатель ВВП был вдвое выше - более 5% в годовом выражении.