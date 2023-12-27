Мировые цены на рис достигли 15-летнего максимума

Причинами такого роста в Bloomberg назвали ограничение поставок со стороны крупнейшего экспортера зерна — Индии — и непогоду, которая привела к неурожаям. В агентстве отметили, что рис является жизненно важной частью рациона миллиарда людей в Азии и Африки и его подорожание может «усилить инфляционное давление и привести к удорожанию импорта». На этом фоне некоторые страны уже приступили к наращиванию его закупок.