Мировые цены на рис достигли 15-летнего максимума
Мировые цены на рис достигли 15-летнего максимума. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Ассоциацию экспортеров риса Таиланда.
Согласно ее данным, стоимость тайского белого риса росла три недели подряд и 27 декабря достигла 659 долларов за тонну.
«Это самый высокий показатель с октября 2008 года», — говорится в тексте.
Причинами такого роста в Bloomberg назвали ограничение поставок со стороны крупнейшего экспортера зерна — Индии — и непогоду, которая привела к неурожаям. В агентстве отметили, что рис является жизненно важной частью рациона миллиарда людей в Азии и Африки и его подорожание может «усилить инфляционное давление и привести к удорожанию импорта». На этом фоне некоторые страны уже приступили к наращиванию его закупок.
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