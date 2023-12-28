Украина может отменить индексацию пенсий без денег Запада

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что правительство может отменить запланированную с 1 марта индексацию пенсий, страны Запада не пришлют финансовую помощь. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

При этом Жолнович добавила, что на выплату базовой пенсии денег должно быть достаточно, поскольку на это имеются средства, уплаченные налогоплательщиками.

Накануне министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев может отказаться от выплаты пенсий и зарплат госслужащим, если если США и Евросоюз не предоставят необходимое финансирование в начале следующего года. По ее словам, подобное решение может затронуть 500 тыс. госслужащих, 10 млн пенсионеров и 1,4 млн учителей.