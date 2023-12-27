Министр экономики Украины Свириденко: миллионы лишатся льгот без помощи Запада

Украина без выделенных денежных средств со стороны Запада рискует отложить выплаты заработных плат 500 тысячам госслужащих и 1,4 млн учителей, кроме того, без льгот могут остаться 10 млн украинских пенсионеров. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко газете Financial Times. "Поддержка партнеров крайне важна… Нам это нужно срочно", - заявила Свириденко... Существует огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов", - заявила Свириденко. По словам министра, Киев на фоне сокращения финансовой помощи со стороны Западе уже сталкивается с дефицитом бюджета. Как отмечается в публикации Financial Times, Киев увеличил налог на непредвиденные расходы для банков до 50% и передал доходы от 1,5% дополнительного подоходного налога от местных органов власти центральному правительству. До этого украинский институт книги при министерстве культуры страны обратился к министерству финансов из-за нехватки денег на популяризацию украинской литературы. В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не видит предпосылок для увеличения помощи Украине со стороны Берлина. 15 декабря Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.