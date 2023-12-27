Росстат: За неделю розничные цены на бензин опять немного подросли

Средние розничные цены на бензин за период с 19 по 25 декабря повысились на 12 копеек - до 54,64 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период не изменилась - 64,37 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

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За отчетный период бензин марки АИ-92 прибавил в цене 11 копеек - до 50,26 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 12 копеек - до 54,87 рубля за литр. Марки АИ-98 и выше подорожали на 18 копеек до 68,36 рубля за литр.

За период с 19 по 25 декабря снижение цен на бензин было зафиксировано в 14 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Республике Дагестан и Республике Тыва - на 1,3% и 1,2% соответственно.

Рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 57 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Еврейской автономной области и Хабаровском крае - на 1,3% и 1,0% соответственно.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 48,95 до 51,55 рубля, марки АИ-95 - от 54,25 до 58,83 рубля, марки АИ-98 и выше - от 63,39 до 71,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 49,90 до 54,49 рубля, марки АИ-95 - от 53,95 до 57,37 рубля, марки АИ-98 и выше - от 67,90 до 70,99 рубля за литр.