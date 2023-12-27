Премьер Беларуси вручил государственные награды

Люди "исключительного трудолюбия и ответственности" отмечены государственными наградами Беларуси накануне наступающего 2024 года, который объявлен президентом страны Годом качества, информирует БЕЛТА.

Вручая 27 декабря во Дворце республики по поручению главы государства заслуженные награды представителям различных сфер производственной, научной и общественной деятельности, Роман Головченко подчеркнул, что именно созидательный труд лежит в основе развития любого общества. И белорусское, в данном случае, является еще один тому подтверждением.

Видео дня

Отметив, что уходящий год был непростым во многих отношениях, премьер констатировал, что турбулентные процессы продолжают происходить не только по периметру границ государства, но и в целом в мире.

Но десятимиллионный народ республики, подчеркнул он, с достоинством выдержал эту проверку на прочность, уточнив в этой связи, что темпы экономического роста в стране складываются выше мировых, а по данным экспертов по итогам года темп роста ВВП составит 103,8 процента.

Активизируется в РБ и инвестиционная деятельность, сообщил премьер, добавив, что за одиннадцать месяцев их объем "в основной капитал вырос на 14 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Сохраняется сбалансированность и во внешней торговле. Положительное сальдо составляет около $700 млн. Именно на эту сумму "страна больше продает, чем импортирует", - пояснил он.

Обращаясь к представителям нефтехимической отрасли, которых было особенно много в зале, Головченко признал, что и для них уходящий год был большим и сложным трудовым экзаменом. Во-первых, успешно завершена программа модернизации двух нефтеперерабатывающих заводов, что позволило существенно углубить переработку нефти.

А на ближайшую перспективу, по словам главы исполнительной власти, перед концерном "Белнефтехим" стоят не менее важные задачи: осуществить крупную модернизацию ОАО "Гродно Азот", создать новые производства в ОАО "Могилевхимволокно" и на ряде других предприятий.

Высокими наградами Родины, информирует агентство, в этот день были отмечены и работники налоговых органов. Около 70 процентов всех доходов бюджета формируется за счет платежей, контролируемых налоговыми органами, из которых потом выплачиваются заработная плата, пенсии, другие пособия, финансируются важнейшие для страны проекты в различных сферах.

Среди присутствующих на церемонии были и деятели культуры, науки и образования. Вручая им медали Франциска Скорины, премьер особо отметил, что именно они своим личным вкладом укрепляют интеллектуальный потенциал и культурное наследие белорусского народа.