Эксперты спрогнозировали замедление экономики Китая

В следующем году экономический рост Китая замедлится до 4,6 процента против ожидаемых 5,2 процента по итогам 2023 года. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные Nikkei. Рост обусловлен эффектом низкой базы, поскольку в прошлом году в стране из-за пандемии COVID-19 большую часть года действовали жесткие карантинные меры.

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Аналитики улучшили прогноз на 0,2 процентного пункта, но отметили, что все еще осторожно наблюдают за ситуацией, которая может усугубиться серьезным кризисом на рынке недвижимости.

Так, S&P Global Ratings придерживается такого же прогноза, но называет возможным сценарием снижение до 2,9 процента, в зависимости от того, что будет происходить в жилищном секторе. Поддерживают точку зрения и в Julius Baer, добавив, что коррекция на рынке будет оказывать давление на инвестиции, доверие домохозяйств и финансы местных органов власти.

Ранее Японский центр экономических исследований сообщил, что в случае, если пузырь на рынке недвижимости Китая лопнет и вызовет финансовый кризис, то рост ВВП страны застрянет на уровне 1 процента. В таком случае КНР не сможет достичь цели удвоить ВВП к 2035 году.