Мишустин даст Забайкалью 35 миллионов рублей на оплату труда медицинских работников

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35,2 миллиона рублей на оплату труда медицинских работников в Забайкальском крае.
Всего 7,5 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году. Средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Решение было принято на основе прогноза увеличения численности медработников - в 2024 году в медицинские учреждения придут работать ещё 9,5 тысяч врачей и почти 17 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.