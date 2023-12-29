Мишустин даст Забайкалью 35 миллионов рублей на оплату труда медицинских работников

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35,2 миллиона рублей на оплату труда медицинских работников в Забайкальском крае.

Всего 7,5 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в 2024 году. Средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС).