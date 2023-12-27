Кабмин продлил запрет на вывоз из России части товаров

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временного запрета на вывоз из России некоторых товаров и оборудования до конца 2025 года. Соответствующая информация появилась на официальном портале правительства.

"Экспортное ограничение распространяется в том числе на технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки металла", – уточняется в публикации.

Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы. Принятое решение направлено обеспечить продовольственную безопасность и поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукты из твердой пшеницы на внутреннем рынке, указали в кабмине. Действие временного запрета рассчитано до 31 мая следующего года.