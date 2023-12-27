Новак заявил о желании многих стран покупать российскую нефть

"Конечно, у нас есть поставки и в другие страны. У нас очень много желающих, которые хотят покупать российскую нефть, нефтепродукты. Это и страны латиноамериканские, и африканские, и другие страны азиатско-тихоокеанского региона, но если говорить глобально об основных партнерах, то это те новые логистические маршруты, поставки, новые транспортные маршруты, в том числе с использованием Северного морского пути", - сказал он.