ФТС с начала года передала на нужды СВО конфискованные товары на 520 млн рублей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Таможенные органы передали с начала года на нужды специальной военной операции конфискованное имущество на сумму 520 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

"С начала 2023 года таможенные органы передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на сумму более 520 млн рублей", - сообщили в ведомстве.