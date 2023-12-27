Китай усложнит поставки российского угля

Со следующего года российские экспортеры угля столкнутся со сложностями при поставках в Китай. Компании ожидают возвращения ввозных пошлин в страну в размере 3-6 процентов, при этом покупатели намерены переложить расходы на поставщиков, пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания в отрасли указали, что по три процента будут собирать с коксующегося и антрацитового угля, а шесть процентов — с энергетического. В настоящее время для них действуют нулевые пошлины, но 21 декабря Госсовет Китая объявил о корректировке тарифных ставок для 1010 товаров. Угля среди этих товаров нет, а действующее снижение остается в силе до 31 декабря, следовательно, с нового года пошлины вернутся на прежний уровень.

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Отмена тарифов коснется поставщиков из России, Монголии, Канады и США. Страны АСЕАН и Австралия окажутся в выгодном положении из-за соглашения о свободной торговле с Китаем, в рамках которого импортные пошлины не применяются.

В Минэнерго указывают, что пошлина не повлияет на российских поставщиков, потому что платить ее будут китайские компании. Однако источники в отрасли уверены, что те потребуют от экспортеров снизить цены на такую же сумму. Дело в том, что у России мало возможностей для перенаправления потоков угля — Индия снижает зависимость от импорта, а Китай благодаря накопленным запасам и восстановлению отношений с Австралией уже не так зависит от России.

Китай стал ключевым рынком для российских угольщиков после введения эмбарго со стороны Евросоюза. В январе-ноябре 2023 года страна нарастила импорт из России на 63 процента, до 430 миллионов тонн. Однако уже почти год импортеры увеличивают поставки из Австралии, остановленные несколько лет назад на фоне торговой войны двух стран.