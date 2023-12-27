Китай резко нарастил поставки мандаринов Россию

По данным управления Россельхознадзора по Амурской области и Якутии, объем поставок мандаринов из Китая в Приамурье за первые месяцы 2023 года увеличился более чем в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув отметки в три тысячи тонн.

Этот рост значительно превысил объемы поставок за весь предыдущий год, когда Китай отправил лишь 191 тонну мандаринов в Приамурье. Также отмечается рост ввоза лимонов до 256 тонн и апельсинов до 240 тонн за 2023 год, в то время как в 2022 году эти показатели составляли 62 и 52 тонны соответственно, уточнили в управлении.