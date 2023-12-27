В России оценили предложение Киева о транзите газа без контракта

Посол РФ в Вене Дмитрий Любинский прокомментировал инициативу украинской стороны о транзите газа из России без контракта. Он назвал бессмысленными разговоры о новых схемах поставок в Европу и согласование вопроса без участия РФ, передает агентство «Прайм».

В России оценили предложение Киева о транзите газа без контракта
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Дипломат отметил, что российской стороне не следует обращать внимание на заявления чиновников из Украины. По его словам, эта страна уже много раз «кормила западников обещаниями в обмен на очередные "пряники"».

Информация о том, что Киев собирается обеспечивать поставки российского газа в Австрию даже в отсутствие транзитного контракта, ранее поступила от австрийского телеканала ORF. Он, в свою очередь, сослался на украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину.

По ее словам, Украина вместе с партнерами из ЕС найдет решение для этого вопроса.

Ранее СМИ со ссылкой на финский Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA) сообщили, что Евросоюз остался крупнейшим импортером российского газа, причем не только трубопроводного, но сжиженного природного газа (СПГ).

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