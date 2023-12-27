Россия раньше почти не поставляла нефть и нефтепродукты в Индию, за два года ее доля в экспорте увеличилась до 40%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, основными партнерами России стали Китай, доля которого выросла примерно до 45-50%, и Индия, куда практически не было поставок.

При этом Новак отметил, что если в прежние времена Россия поставляла в страны Европы 40-45% свои нефть и нефтепродукты, то по итогам текущего года речь идет всего лишь о 4-5%.