Мишустин направил на Южный Урал 1,7 млрд рублей

«Утвердить распределение дотаций бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. Челябинская область – 1,7 млрд рублей», – сказано в документе. Финансирование получили 19 регионов РФ. Всего на поддержку выделено 16,9 млрд рублей. В минфине отметили, что доходы регионального бюджета на текущий год составили 246,2 млрд рублей. Расходы – 301,8 млрд рублей соответственно. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Мишустин направил на медицину в Челябинске сотни миллионов рублей. Фото: ФедералПресс / Ольга Юшкова