Россия признала падение поставок нефти в Европу в десять раз

По итогам 2023 года поставки нефти и нефтепродуктов в Европу составят 4-5 процентов от общего объема российского экспорта, в то время как год назад она потребляла 40-45 процентов. Такое падение в интервью телеканалу «Россия 24» признал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

В результате основными партнерами российских нефтяных компаний стали Китай и Индия. На первый приходится 40-45 процентов экспорта, а вторая забирает около 40 процентов поставок, хотя еще в 2022 году Россия на ее рынке почти не была представлена.

Изменение партнеров поставок связано с европейским эмбарго на морские поставки российской нефти, вступившим в силу 5 декабря 2022 года одновременно с потолком цен на нефть. Сохранение 4-5 процентов связано с прокачкой сырья по южной ветке нефтепровода «Дружба», на который санкции не распространились.