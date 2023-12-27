Милей анонсировал новые купюры в Аргентине на фоне высокой инфляции

Президент Аргентины Хавьер Милей объявил о выпуске новых купюр номиналом в 20 и 50 тысяч песо на фоне высокой инфляции в стране.

В интервью газете La Nación он отметил, что текущая ситуация с купюрами является настоящей пыткой, поскольку для осуществления наличных платежей необходимо носить с собой большое количество банкнот.

В настоящее время самая крупная купюра в Аргентине имеет номинал 2 тысячи песо, что позволяет приобрести менее двух килограммов сахара или риса. Однако для оплаты даже чашки кофе с булочкой в кафе двух тысяч песо недостаточно. Новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо будут выпущены, чтобы улучшить ситуацию и облегчить наличные расчеты в стране. В настоящее время наиболее распространены купюры номиналом 500 и 1000 песо.

Хавьер Милей подчеркнул, что появление новых купюр является неизбежным и очевидным шагом в свете высокой инфляции. В ноябре инфляция в Аргентине составила 12,8%, а за 11 месяцев превысила 148%.