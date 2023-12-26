Правительство установило квоту на экспорт российского зерна

Российское правительство установило квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллионов тонн, со ссылкой на постановление Кабмина пишет РИА Новости.

Документ устанавливает квоты на вывоз за пределы РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы.

«С 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллионов тонн», — назвали квоту в постановлении.