Минздрав предложил ужесточить продажу этанола
Минздрав предложил ввести дополнительные лицензионные требования к организациям, занимающимся оптовой торговлей этанолом (этиловым спиртом). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Изменения вносятся в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности. Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается:
ввести обязательное получение лицензии; разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности; сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола.
Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.
В начале декабря Правительство утвердило изменения в порядок маркировки этанола. Согласно документу, с 1 апреля 2024 года производители будут обязаны наносить маркировку на индивидуальную картонную упаковку, в которой располагается флакон со спиртом. Если флакон продается без упаковки, то маркировка будет размещаться на самом флаконе.