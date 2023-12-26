ЦБ расширит мониторинг крупнейших экспортеров, повысив порог до $1 млрд

В России планируют расширить список мониторинга крупнейших экспортеров, включив в него компании с выручкой от экспорта или задолженностью перед нерезидентами свыше $1 млрд. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ. Как отмечается в сообщении регулятора, опубликованном на сайте, таким образом перечень может удвоиться. В ведомстве уточнили, что списки компаний не будут разглашаться, но о включении в них организации будут оповещаться индивидуально. Помимо информации об активах и обязательствах в иностранной валюте, отчитываться предстоит также об остатках на рублевых счетах за рубежом и задолженности в рублях перед нерезидентами. Данные должны предоставляться на консолидированной основе. Банк России также разместил для оценки регулирующего воздействия проект указания, регламентирующего состав, форму и периодичность отчетности экспортеров. По оценке регулятора, ужесточение мониторинга позволит более точно контролировать валютные потоки крупного бизнеса. В начале декабря министр финансов Антон Силуанов оценил сроки возврата к обязательной продаже валютной выручки в России.