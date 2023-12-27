Вильфанд: в 11 регионах России в последние дни года ожидаются аномальные холода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 11 регионов страны ожидает аномально холодное завершение 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идёт об Архангельской, Мурманской, Вологодской, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Камчатке, Якутии, Коми, Чукотке и Хабаровском крае.

Так, по словам синоптика, в Якутии прогнозируются морозы до -51 °C.

Вильфанд также отметил, что на Чукотке температура может достигнуть -48 °C, в Магаданской области -47 °C.

Ранее стало известно, что в Удмуртии ожидается похолодание до -20 °С 30 и 31 декабря.