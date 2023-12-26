ЦБ расширит мониторинг крупнейших экспортеров

ЦБ РФ расширит мониторинг крупнейших экспортеров, включив в него компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России планирует включить в перечень крупнейших экспортеров, представляющих информацию о своих активах и обязательствах, компании, у которых в 2023 году экспортная выручка или среднемесячная задолженность по обязательствам перед нерезидентами превысит $1 млрд. В результате перечень таких экспортеров увеличится примерно вдвое", - отмечается в сообщении.

Банк России также разместил для оценки регулирующего воздействия проект указания, устанавливающий для крупнейших экспортеров состав, форму, сроки и порядок представления данных. В частности, компании должны будут направлять информацию не только об активах и обязательствах в иностранной валюте, но и об остатках на рублевых счетах в иностранных банках, а также о задолженности в рублях перед нерезидентами. При этом компании будут обязаны представлять данные на консолидированном уровне, включая информацию по дочерним организациям.