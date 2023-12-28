Таможенные пошлины на ввоз продуктов предлагают обнулять при росте цен выше инфляции

В рамках пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» Александр Двойных предложил обнулять пошлины на ввоз импортных продуктов, если цены на внутреннем рынке слишком растут. В сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm, сенатор отметил, что Минпромторг и Минэкономразвития должны отслеживать цены на социально значимые продукты питания и принимать соответствующие меры. В качестве примера сенатор привел рост цен на яйца и мясо курицы. Напомним, что с начала 2023 года мясо птицы выросло в цене на 30%, яйца — на 53%. Сенатор считает, что принимать меры нужно уже на уровне, когда рост цен приближается к росту инфляции. Так, уже при росте цен на мясо курицы на 5% можно прибегать к обнулению ввозных пошлин. Сенатор отметил, что сотрудничество с импортными производителями может быть единственным способом стабилизировать цены, пока производство внутри страны не догонит спрос. На данный момент пошлины на мясо птицы и яйца обнулили, постановление вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее sfera.fm сообщала, что цены на куриные яйца начнут снижаться уже после Нового года — такую динамику прогнозирует Минсельхоз. Арсений Протасов, sfera.fm