Эксперт сообщила о выводе инвесторами активов из Израиля

Инвесторы сосредоточились на выводе средств из Израиля в связи с продолжающимся палестино-израильским конфликтом и заявлениями премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявила старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Светлана Бабенкова, передает агентство «Прайм».

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По словам специалиста, они видят риски для своих капиталов из-за сложившихся обстоятельств. Она обратила внимание на то, что конфликт идет уже несколько месяцев, «и не понятно, чем закончится».

Те, кто решил вывести деньги из страны, просто испугались разрастающегося конфликта, который становится все более неопределенным, подчеркнула эксперт. Она также указала на ухудшение экономической ситуации в Израиле за последнее время.

В частности, как уточнила Бабенкова, курс шекеля впервые за год начал демонстрировать снижение. Также, по ее словам, ЦБ Израиля начал впервые продавать золотовалютные резервы страны.

Ранее СМИ сообщили, что власти Израиля готовы заключить новое двухнедельное перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников. В то же время израильские источники утверждали, что стороны «все еще далеки от достижения взаимопонимания».