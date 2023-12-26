Тайвань расширил ограничения на экспорт технологичных товаров в РФ

Под новые ограничения попали технологии для производства полупроводников, ряд химических веществ и медикаментов. В министерстве отметили, что недавно ЕС, США и другие страны Запада собрали обломки оружия с поля боя на Украине, проанализировали их и опубликовали список электронных и механических элементов, которые широко используются в коммерческих целях и могут применяться для производства оружия.