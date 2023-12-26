Эксперт сделал прогноз цен на яйца в Москве в новом году

Цены на яйца в Москве в 2024 году будут начинаться от 90 рублей, сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

По его словам, десяток отборных куриных яиц обойдется потребителям дороже - от 120-130 рублей. Ближе к этой цене будут и импортные яйца.

«Рост цен на куриное яйцо впору назвать одним из индикаторов проблем уходящего года на российском потребительском рынке. И хорошо, что правительство всерьез озаботилось ценами на этот социальный товар. Но сама ситуация является индикатором влияния макроэкономики на производителя, ритейлера и потребителя. Она отражает рост стоимости кредитных средств, инфляции, дороговизну топлива для внутреннего потребления и технологическую зависимость от зарубежных поставок. Над ее устранением правительство работает, но результаты в одночасье ожидать нельзя», - рассказал Чеглов «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что уже был запущен механизм антимонопольных проверок, кроме того финансовая поддержка была обещана производителям. Стартовали импортные поставки из Азербайджана, на горизонте Турция.

«Для страховки пошлины на импорт сняты на полгода. Это приведет к снижению стоимости яиц», - сообщил Чеглов.