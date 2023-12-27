Россия хочет запретить транзит продукции птицеводства из США в Казахстан

Россельхознадзор планирует ограничить транзит через РФ в Казахстан всей продукции птицеводства из Соединенных Штатов. Об этом в среду сообщает РИА Новости.

Меры, предположительно, призваны защитить территории России и соседней республики от заноса птичьего гриппа, эпизоотическая ситуация по которому в США остается нестабильной. В нынешнем году в Штатах зафиксировали свыше 290 случаев заболевания, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения животных.

Между тем, поставки американской птицеводческой продукции в Казахстан через РФ снизились до 15 тысяч тонн в сравнении с прошлогодними 23 тысячами тонн, отмечает агентство.