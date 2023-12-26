Bloomberg: Эфиопия может столкнуться с техническим дефолтом

Правительство Эфиопии не смогло выплатить $33 млн долга по еврооблигациям, что дает кредиторам право объявить стране технический дефолт. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эфиопия рискует столкнуться с техническим дефолтом
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По его данным, 25 декабря истек двухнедельный льготный период по платежу, который Эфиопия должна была осуществить еще 11 декабря. Старший советник по реформам Министерства финансов Эфиопии Хинджат Шамиль подтвердил в беседе с агентством, что правительство не планирует выплачивать долг в ближайшей перспективе. 21 декабря министр финансов Ахмед Шиде заявил в эфире государственного телевидения, что правительство не выделит средства на платеж по еврооблигациям.

Ранее Эфиопия достигла договоренность с Китаем, своим крупнейшим заемщиком, и другими двусторонними кредиторами о приостановлении платежей по долгу. Страна также предложила держателям ее еврооблигаций продлить срок их погашения с июля 2028 года до января 2032 года и снизить процентную ставку до 5,5% с нынешних 6,625% в рамках инициативы Группы двадцати по реструктуризации государственного долга для стран с низким уровнем дохода.

Согласно правительственным данным, общая сумма внешнего долга Эфиопии на конец марта 2023 года составила около $28 млрд. Долговые обязательства включают в себя выплаты по международным облигациям на сумму $1 млрд. По данным Бостонского университета, в период с 2006 по 2022 год Китай выделил африканской стране кредиты на сумму более $14 млрд.

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