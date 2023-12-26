Глава Минфина Силуанов заявил о собранных 315 млрд рублей налогов на сверхприбыль
315 млрд рублей поступили в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов телеканалу "Россия-24".
"В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра - 315 млрд уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - уточнил он.
Компании должны уплатить этот налог до 28 января будущего года. Но большинство компаний предпочли досрочно заплатить его по ставке 5%.
Налог на сверхприбыль был установлен для крупных предприятий со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы в 1 млрд рублей. Налог был определен в 10%, но если заплатить с 1 октября по 30 ноября, то его размер уменьшается вдвое.