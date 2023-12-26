Глава Минфина Силуанов заявил о собранных 315 млрд рублей налогов на сверхприбыль

315 млрд рублей поступили в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль. Об этом сказал министр финансов Антон Силуанов телеканалу "Россия-24".

"В бюджете было заложено 300 млрд, на сегодняшний день эта цифра - 315 млрд уже поступило в федеральный бюджет от этого налога", - уточнил он.

Компании должны уплатить этот налог до 28 января будущего года. Но большинство компаний предпочли досрочно заплатить его по ставке 5%.