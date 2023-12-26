Правительство РФ дополнительно выделило 1,6 млрд руб. на средства реабилитации для инвалидов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 1,6 млрд руб. на средства реабилитации для инвалидов. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«На обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации из резервного фонда кабмина будет дополнительно направлено 1,6 млрд руб. Распоряжение о выделении этих средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство.