Глава ЦБ Ирана встретится с Набиуллиной в Москве

Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин отправился в Москву с двухдневным визитом, пишет иранское агентство ISNA. Глава ЦБ Ирана планирует провести встречу с председательницей Банка России Эльвирой Набиуллиной. Вместе с главой ЦБ Ирана в Москву прилетят также директора двух банков.

Как отмечает агентство, главной темой переговоров станет активизация сотрудничества в финансово-банковской сфере и укрепление отношений между двумя регуляторами в рамках подписанного 25 декабря соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Эльвира Набиуллина приезжала в Иран в мае 2023 года. Тогда сообщалось, что главы Центральных банков России и Ирана обсуждали «подписание соглашений в валютной и банковской сферах».