Южная Корея расширит перечень запрещенных для поставок в РФ товаров

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи анонсировало внесение властями еще чуть более 680 видов товаров в перечень экспортного контроля, который касается поставок в Россию и Белоруссию.

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Ограничение поставок затронет тяжелое строительное оборудование, батареи с возможностью зарядки, компоненты для авиатехники, легковые машины с рабочим объемом двигателя более 2000 кубических сантиметров. Так, страна расширит список до 1159 видов товаров.

Новые меры начнут действовать в начале 2024 года, а именно после того, как все административные процедуры завершатся.

Дополнительные ограничения, как пояснили в министерстве, нужны для предотвращения использования товаров из списка в военных целях.

В Южной Корее уже более года активен запрет на экспорт в РФ новых автомобилей, цена которых составляет более 50 тысяч долларов.