В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз
Российское правительство продлило запрет на вывоз за рубеж патронов и гильз до конца 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета министров.
Запрет на вывоз из РФ патронов и гильз был введен в конце мая 2023 года. Речь идет о патронах для гражданского и служебного нарезного оружия, а также о гильзах для патронов к нарезному огнестрельному оружию некоторых калибров (5,45х39 миллиметров, 5,56х45, 7,62х39, 7,62х51, 12,7х99 и других).
Меры не распространяются на патроны для служебного использования и на вывоз патронов в страны-члены Евразийского экономического союза.
В правительстве подчеркивали, что решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.
В марте 2022 года в РФ был подписан указ о специальных экономических мерах и был создан перечень товаров двойного назначения, запрещенных для вывоза из России. В него внесли 200 наименований товаров, включая железнодорожные локомотивы и вагоны, контейнеры и турбины.