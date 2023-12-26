Южная Корея ограничит поставки в Россию еще 682 видов товаров

СЕУЛ, 26 декабря. /ТАСС/. Правительство Республики Корея добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию. Соответствующая информация опубликована на сайте министерства торговли, промышленности и энергетики.

Изменения вступят в силу в начале 2024 года после административных процедур. С того момента список экспортного контроля увеличится до 1 159 видов товаров. Новые правила будут действовать в отношении тяжелого строительного оборудования, батарей с возможностью зарядки, компонентов для авиационной техники, а также легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя более 2 тыс. куб. см.

Ранее под ограничения подпадали автомобили стоимостью более $50 тыс.

В качестве причин расширения ограничений указывается "высокая вероятность" использования этих предметов в военных целях. "Общим правилом будет запрет на экспорт предметов из списка. Однако планируется, что будут выдаваться индивидуальные разрешения после проверок в тех случаях, когда соблюдается ряд условий, таких как заключение контракта до вступления в силу уведомления, поставки дочерним организациям", - информировали в министерстве.

В апреле Республика Корея расширила экспортный контроль с 57 до 798 позиций в торговле с Россией и Белоруссией.