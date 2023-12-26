"В первую очередь со стороны европейских ведомств используется тактика молчаливых отказов. Я не скажу, что это все страны, но большинство не отвечают на запросы. Получается, что в угоду политической повестке страдают граждане даже не России, а этих самых европейских стран, которые одновременно платят налоги на содержание в том числе этих ведомств", - сказал он.