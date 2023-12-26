Орешкин заявил, что РФ стала крупнейшей экономикой Европы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия стала крупнейшей экономикой Европы, которая "дышит в спину" Японии в гонке за четвертое место. Такое мнение в интервью журналу "Эксперт" высказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

"Так называемые экономики глобального Севера - США, Япония, ЕС - потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место", - сказал он.

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При этом Орешкин отметил нарастающую неустойчивость экономик глобального Севера, приведя в пример выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на конференции европейских послов в ноябре о роли и факторах экономического процветания Евросоюза.

"Он напрямую сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж", - сказал Орешкин, подчеркнув, что потеря шаг за шагом всех этих элементов ведет к долгосрочной стагнации европейской экономики.

По словам помощник президента РФ, экономика - это не единственный фактор нестабильности глобального Севера, но также очень сильны социальные факторы, которые проявляются в росте расслоения и неравенстве возможностей.

"Социальные факторы порождают политическую проблематику в странах глобального Севера. Мы видим очень серьезную политическую поляризацию, рост правых партий и их рейтингов. Ну и, конечно же, нельзя не замечать культурно-ценностный кризис, который в том числе ведет к изменению структуры общества, депопуляции коренного населения, увеличению доли мигрантов и так далее", - сказал Орешкин, продолжив, что такая "постепенная деградация стран глобального Севера и продолжение набора мощи странами Востока и Юга - это то, что будет еще сильнее формировать меняющийся ландшафт глобальной экономики".

Россия в пятерке крупнейших экономик мира

Как сообщал ТАСС, по итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности и по объему экономики. Такую оценку в августе 2023 года опубликовал Всемирный банк, обновив оценку ВВП стран мира на конец 2022 года.