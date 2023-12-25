Стали известны детали декларации «Евразийский экономический путь»

Глава коллегии ЕЭК Михаил Мясникович поделился деталями декларации «Евразийский экономический путь», которая была подписана лидерами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Мясниковича, декларация поможет увеличить эффективность экономики нескольких стран и обеспечивает преемственность договору «О Евразийском экономическом союзе». Глава коллегии ГЭК также добавил, что она создаёт новые задачи для дальнейшей реализации.