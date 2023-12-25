Экономика России, которая находится под санкциями, в конфликте с Украиной и противостоянии с Западом, развивается быстрее европейской. Такое мнение высказал глава международной редакции журнала L'Express Шарль Аке, передает «РИА Новости».

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«Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», — сказал он.

В частности, по словам Аке, в РФ на 7,5% выросло промышленное производство.

Также он указал, что россияне поддерживают позицию президента страны Владимира Путина по проведению СВО на Украине.