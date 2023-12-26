На что Воронежская область потратит инфраструктурные кредиты

Таможенный терминал на территории ОЭЗ "Центр" официально открылся в Новоусманском районе Воронежской области на минувшей неделе. Комплекс площадью около 1,8 тысячи квадратных метров был возведен на средства инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Новый механизм поддержки в регионе начали использовать год назад и уже получили финансирование на семь масштабных проектов общей стоимостью 11,3 миллиарда рублей.

Комплекс таможенного терминала обошелся в 366,2 миллиона. Административное здание, бокс досмотра, досмотровая площадка, стоянки автомобилей, находящихся под таможенным контролем, и автомобилей с повышенным радиационным фоном, а также КПП с навесом и весами были готовы еще несколько месяцев назад. Но на поставку специального оборудования потребовалось время.

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- Терминал позволит снизить себестоимость товаров и услуг, которые производят резиденты ОЭЗ "Центр", упростит логистические цепочки. Здесь будет действовать режим свободной таможенной зоны. Это позволит компаниям получить нулевую процентную ставку на таможенные платежи и не уплачивать НДС на ввоз товара, - пояснили в правительстве Воронежской области.

В особой зоне зарегистрированы 12 резидентов, готовых вложить 33,6 миллиарда рублей и создать 3130 рабочих мест.

- На текущий момент таможенные операции осуществляются Левобережным постом. Но в связи с наличием запросов резидентов о необходимости организации круглосуточного пропуска товаров и транспортных средств, а также планируемым увеличением территории ОЭЗ более чем в семь раз планируется создание отдельного таможенного поста, - сообщил начальник Воронежской таможни Геннадий Толочко.

Терминал позволит снизить себестоимость товаров и услуг

Первым грузом, обработанным на терминале в особой зоне, стало оборудование для ООО "Глобальные напитки", которое является резидентом ОЭЗ. Фирма обещает вложить в завод безалкогольных газированных и тонизирующих напитков более пяти миллиардов рублей. Выход на полную мощность состоится в 2026 году, объем производства превысит 800 миллионов единиц продукции. Инвестор не исключает и дальнейшего расширения мощностей на воронежской площадке.

Помимо терминала до 2025 года на территории ОЭЗ за счет инфраструктурного бюджетного кредита предстоит построить железнодорожную ветку, водозабор со станцией водоподготовки и разворотную площадку с автостоянкой, смонтировать системы видеонаблюдения и электроснабжения. Благодаря этому работу получат 700 человек, а дополнительные налоговые доходы региона в 2022-2038 годах составят 3,3 миллиарда рублей.

- В составе инфраструктурного кредита мы получили 976,9 миллиона рублей для ОЭЗ "Центр" и примерно 200 миллионов - для индустриального парка "Масловский", - напомнил первый заместитель министра экономического развития Воронежской области Константин Хорошев. - На этих площадках уже возведены почти все заявленные нами инженерные объекты, что позволит будущим резидентам подключаться к сетям и строить предприятия.

На средства ИБК в "Масловском" благоустраивается территория. Это обеспечило работой 100 человек. В правительстве региона подсчитали, что за период 2022-2037 годов дополнительные налоговые доходы (в результате реализации проекта) превысят 676,1 миллиона рублей.

До конца 2023 года удастся завершить и еще ряд объектов, профинансированных за счет ИБК, отметил Хорошев. Речь, в частности, об инфраструктуре для комплексной жилой застройки территорий "Ленинградский квартал" и "Озерки" в Воронеже. На нее выделено 4,5 миллиарда (с перспективой в течение 17 лет получить в казну в виде налогов вдвое больше). Строительство водоподъемной станции ВПС-21, разговоры о которой в городе велись давно, поможет обеспечить бесперебойное снабжение Левобережного района.

Среди инфраструктурных проектов, призванных поддержать комплексную жилую застройку, - прокладка двух четырехполосных дорог на улице Загоровского и на участке между улицами Шишкова и Тимирязева (общей протяженностью 4,5 километра), а также строительство и реконструкция сетей ливневой канализации в данном районе. Средства ИБК составят около 4,1 миллиарда рублей, налоговые доходы в среднесрочной перспективе достигнут 6,5 миллиарда. Кроме того, 416 миллионов получено на строительство двух водопроводных линий и напорной канализации в развивающемся микрорайоне на улице Изыскателей (дополнительные поступления в казну за период 2023-2039 годов превысят 849 миллионов). На Острогожской за 475 миллионов расширят существующую дорогу в интересах жителей Шилова. Чиновники подсчитали, что в 2023-2040 годах это даст бюджету региона аж 3,2 миллиарда. В 2024-м начнется строительство ливневки с очистными сооружениями для жилого массива "Новое Отрадное" и ЖК "Озерки". Ветку канализации протянут по застроенным территориям Воронежа и Новоусманского района, чтобы предупредить их подтапливание. В кредит на это взято 618 миллионов, за 16 лет в виде налогов поступит почти 1,2 миллиарда.

- Инструмент ИБК позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты без нагрузки на региональный бюджет. В 2022 году Воронежская область получила одобрение по заявкам на 11,3 миллиарда рублей. Средства будут поступать частями до 2025 года. Мы берем средства под три процента годовых на срок до 15 лет (то есть набежит около трех миллиардов). Но дополнительные налоговые и неналоговые поступления в региональный бюджет будут на девять миллиардов больше суммы, необходимой для возврата кредита с уплатой процентов. То есть мы обеспечим пополнение бюджета. Важным эффектом станут создание рабочих мест, решение социальных проблем и привлечение крупных частных инвестиций. Если мы из казны направляем в эти проекты 11 миллиардов, то за счет строительства жилья и предприятий суммарный объем инвестиций будет свыше 330 миллиардов, - подчеркнул Константин Хорошев.

В качестве примера он привел прогноз по доходам, которые станут результатом ввода в строй ВПС-21. Сама станция будет генерировать налоговые доходы при уплате НДФЛ за персонал. Вместе с тем нормальная подача воды (в Воронеже есть места, где остаются проблемы с напором) поспособствует продаже квартир в "Озерках": налоги уплатят и с нее, и - в процессе строительства - с зарплат сотрудников и с прибыли организации, которая возводит квартал.

За год и девять месяцев реализации инфраструктурных проектов на деньги ИБК в консолидированный бюджет региона дополнительно поступило 956 миллионов рублей, определили в ГКУ "Центр налоговых доходов Воронежской области".

В 2023-м на федеральном уровне был введен похожий механизм финансирования инфраструктурных проектов - специальные казначейские кредиты (СКК). Их предоставляют регионам также на срок до 15 лет под три процента годовых с правом досрочного погашения. Основной долг выплачивается с третьего года пользования средствами.

Для Воронежской области одобрены два СКК жилищно-коммунальной направленности на сумму 874,5 миллиона рублей. Основная часть - около 500 миллионов - пойдет на строительство дублера Московского проспекта в Коминтерновском районе Воронежа. Дорога свяжет улицу Антонова-Овсеенко с центром города, разгрузив имеющуюся магистраль. Задача более чем злободневная, если учитывать ежедневные пробки на проспекте и тот факт, что в районе хотят ввести в эксплуатацию еще 165 тысяч квадратных метров жилья.

Остальную сумму направят в Советский район: на модернизацию котельной на улице Свободы, 75, замену водопровода в районе БСМП N 1 и реконструкцию Правобережных очистных сооружений, сообщил руководитель ГКУ "Центр налоговых доходов Воронежской области" Сергей Коноплин. По его словам, все проекты уже находятся в стадии реализации и приносят дополнительные поступления в казну. Еще один спецкредит, на 800 миллионов, взяли на приобретение 71 автобуса - но тут экономический эффект не предусмотрен, заметил Коноплин.

По оценкам экспертов, привлеченные через СКК средства косвенно поддержат строительство (ввод 261,8 тысячи квадратных метров жилья), позволят привлечь в экономику внебюджетные инвестиции в объеме 21,1 миллиарда рублей, а в бюджет региона - дополнительно 1,3 миллиарда.