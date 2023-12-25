Ценам на сладости во всем мире предрекли рост из-за одного феномена

Апельсиновый сок, какао, кофе и сладости во всем мире могут подорожать из-за природного феномена Эль-Ниньо. Такое будущее предрекли эксперты CNBC.

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Специалисты отмечают, что фьючерсы на эти товары выросли из-за экстремальных погодных условий и проблем с поставками, связанных с Эль-Ниньо. По словам руководителя отдела исследований рынка сельскохозяйственных товаров в нидерландском Rabobank Карлоса Мера, потребители, скорее всего, уже ощутили подорожание сахара и апельсинового сока. В скором времени должны заметно повыситься розничные цены на шоколад.

Эксперты рассказали, что на фоне сильных ураганов во Флориде, уничтоживших урожаи цитрусовых, фьючерсы на апельсиновый сок выросли в 2023 году на 80 процентов и достигли в ноябре исторического максимума. 46-летнего максимума достигли также фьючерсы на какао — в 2023 году они выросли на 64 процента на фоне проливных дождей, которые помешали поставкам из Западной Африки.