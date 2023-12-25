Оценен объем перевезенной икры в бутербродах

Компания РЖД сообщила в своем официальном Telegram-канале, что в текущем году ей удалось перевезти 6,5 миллиона килограмм красной икры. Как уточняется, из такого объема можно сделать 300 миллионов бутербродов.

© Unsplash

Отмечается, что перевозки по железной дороге с Дальнего Востока увеличились на 20%.

Ранее во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров оценили производство готовой красной икры в РФ за период с января по октябрь в 22,288 тысячи тонн. Как отмечалось, это значение в 2,6 раза превышает уровень аналогичного периода 2022 года.

Также ранее глава Рыбного союза Александр Панин заявил, что красная икра в России подешевеет к Масленице. По его словам, к этому времени икра в РФ станет более доступной, а также приемлемой по качеству.