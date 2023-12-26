Названы последствия для США в случае конфискации активов России

Попытки Вашингтона принять закон, который позволит конфисковать замороженные активы Центрального банка России, подорвут влияние США в мире и покажут другим государствам, что лучше хранить денежные средства в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро. Об этом пишет агентство Bloomberg.
По мнению обозревателя, этот шаг Соединенных Штатов вызовет геополитические вопросы.
"Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, что активы их центробанков будут конфискованы следующими, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. Поэтому они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах. В долгосрочной перспективе это может подорвать влияние США", - говорится в публикации.
Принятие законов для использования активов Центробанка другой страны будет противоречить международному праву и будет считаться лицемерным для всего остального мира, считает колумнист. Автор статьи подчеркивает, что этот способ получения денег Штатами для помощи Украине является неразумным и неправильным.
"Кроме того, страны, которые не поддерживают нарратив в США по конфликту на Украине, такие как, например, ЮАР, Индонезия и Бразилия, убедятся в том, что Соединенные Штаты делают, что хотят, а затем это оправдывают", - подчеркнул обозреватель.
До этого китайский портал Sohu писал, что США решили "сколотить преступную банду", чтобы "украсть" $300 млрд зарубежных активов России.