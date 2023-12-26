Фонд развития промышленности Хабаровского края получит более 62 млн рублей

ХАБАРОВСК, 26 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Хабаровского края докапитализируют на 62,4 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр промышленности и торговли края Евгений Романов.

"На 2024 год фонду одобрены 62,4 млн рублей. Это 47,6 млн и 14,8 млн рублей соответственно из федерального и краевого бюджетов", - сказал он.

Как отметил министр, федеральная поддержка позволяет фонду предоставлять займы более широкому кругу предприятий. "Растет динамика количества поддержанных фондом проектов. Если в 2022 году было оформлено четыре займа на 76 млн рублей, в 2023 году - десять займов на 205 млн рублей, и в работе еще восемь заявок на 138 млн рублей", - сказал Романов.

На этот год капитализация краевого фонда составляла 181,2 млн рублей. Учреждение при этом на постоянной основе совершенствует условия и процедуру выдачи займов. В этом году по нескольким процедурам комплексной экспертизы проектов срок снизили вдвое.

В будущем году, как уточнил министр, Фонд развития промышленности Хабаровского края сохранит льготные ставки от 1% годовых по займам на развитие производств, в том числе импортозамещающей продукции.