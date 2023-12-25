Кабмину России дали право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве российского правительства снижать пошлины на экспорт в дружественные страны. RT на русском
Кабинет министров наделяется полномочиями по применению тарифных преференций (снижение ставок экспортных пошлин) при вывозе товаров в отдельные дружественные страны, а также страны, с которыми "в настоящее время интенсивно развивается стратегическое торгово-экономическое и политическое сотрудничество, на срок, не превышающий 6 месяцев", говорится в сопроводительных материалах. ТАСС
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года увеличился до рекордных $54,7 млрд. Москва24